2021/07/24 | 22:00 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أين الذوق العام يا ناس ؟ – خلدون المشعل طالما تردد المثل المصري الشهير ما تتبغدش ففي مصر ام الدنيا عندما يصفون الشخص الذي يعمل بالاتكيت او يتصف بالنزاكة غالبا مايقولون له ما تتبغدش في اشارة الى اهل بغداد عاصمة الثقافة العالمية في العصور الخوالي وما ان تقوم بجولة في شوارع الحبيبة العاصمة بغداد ترى الاف […]

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