2021/07/24 | 22:00 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تهنئةٌ لمناسَبةِ عيدِ الأضحى المبارك – علي الجنابي أسرةُ الزّمان المحترمون” ما دَقّاتُ الحَياةِ؟! هنَّ اللَّمضَةُ لخُطُواتٍ في سِباقٍ بينَ أزيزِ زَفَراتٍ وحَشرَجَةِ شَهقَاتٍ..هنَّ النّبضةُ الّتي بينَ مَوضِعِ خُطوةٍ فَاتَ، ومَوطِئِ خُطوةٍ آتٍ..هنَّ الوَمضَةُ الّتي لا إِعتِدادَ فِيها ولا إرتِدادَ ولا وَقَفات..أولاءِ ياصَاحُ دَقّاتُ الحَياةِ، فَما إِن لَفظتُ “ةِ” في الحَياةِ، بَاتَ “ةِ” […]

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