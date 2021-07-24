تصريح للتعليم بشأن الامتحانات النهائية

2021/07/24 | 22:03 - المصدر: بغداد اليوم

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وزارة التعليم: الجامعات استكملت إجراءاتها الخاصة بالامتحانات النهائية

وزارة التعليم تعلن استنفار جامعاتها وملاكاتها وباحثيها للإسهام في الوعي الصحي

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