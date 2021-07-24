المغرب يسجل اعلى حصيلة لاصابات كورونا منذ اشهر

2021/07/24 | 22:03 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / سجل المغرب، اليوم السبت، أعلى حصيلة للإصابات الجديدة بفيروس كورونا المسبب لعدوى /كوفيد-19/ منذ تشرين الثاني 2020، حيث بلغت الاصابات 5494 حالة./انتهى3

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