متنبئ جوي : ارتفاع بدرجات الحرارة ابتداء من يوم غد الاحد تصل الى (51-52) مئوية مع اجواء مرهقة ورطبة

2021/07/24 | 22:03 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة / نينا / توقع المتنبئ الجوي في مطار البصرة الجوي صادق عطية ارتفاعا في درجات الحرارة اعتبارا من يوم غد الاحد تشمل كافة المدن.وقال عطية لوكالة / نينا / ان درجات الحرارة تستمر بارتفاعها لغاية نهاية الاسبوع او قبله حسب المناطق ( اي ان انخفاض الحرارة التدريجي يكون يوم الاربعاء في مدن الشمال وبعض مناطق الوسط ، وباقي المناطق يكون الانخفاض يوم الخميس) .واضاف انه من المتوقع ان تكون ذروة الموجة يومي الاثنين والثلاثاء ، اذ من المتوقع ان تسجل في ذروتها: في العاصمة بغداد ومدن وسط البلاد ( ديالى وصلاح الدين وواسط ) ومدن الفرات الاوسط ( بابل وكربلاء والديوانية ) اضافة للنجف، درجات حرارة متوقعة مابين 50-51 مئوية.و 53 مئوية في قضاء خانقين.! فيما تكون مدن جنوب البلاد ( البصرة وذي قار وميسان والسماوة ) تسجل مابين (51-52) مئوية مع اجواء مرهقة ورطبة.واوضح " اما مدن شمال البلاد ( نينوئ ودهوك واربيل والسليمانية وكركوك) تسجل مابين 45-50مئوية.وفي الانبار وباقي مناطق غرب وجنوب غرب البلاد تسجل مابين 45-49 مئوية.واشر عطية الى بداية تحول الرياح ليل (الاحد/ الاثنين) الى مابين ساكنة او جنوبية شرقية رطبة في مدن الجنوب ( البصرة - ميسان- ذي قار ) تتبعها واسط .ويستمر وضع الرياح هذا في مدن الجنوب لغاية صباح او نهار الاربعاء بعدها يكون التحول تدريجيا نهارا او مساءً ،اما في مدينة واسط فتعود شمالية غربية مساء الثلاثاء.وبين ان باقي مدن البلاد تكون الرياح فيها شمالية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة ، مصحوبة بفترات من السكون في الانبار يوم الاثنين.وتابع عطية بالقول " انه خلال الايام المقبلة متوقع ظهور سحب عالية ومتوسطة في اجواء مدن جنوب البلاد واقصى الشمال ،ومتوقع ايضا هطول زخات خفيفة شمال اربيل قبل نهاية الاسبوع ولا توقعات بالامطار حاليا في باقي المناطق./انتهى

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