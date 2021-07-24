2021/07/24 | 22:03 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ضبط 3 حاويات وإحباط محاولات للغش في أم قصر الشمالي والجنوبي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/07/24 | 22:03.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ضبط 3 حاويات وإحباط محاولات للغش في أم قصر الشمالي والجنوبي) نشر أولاً على موقع (المورد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ضبط 3 حاويات وإحباط محاولات للغش في أم قصر الشمالي والجنوبي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المورد نيوز).