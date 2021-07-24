“منشور على فيسبوك” ينهي حياة رجل عراقي

2021/07/24 | 22:03 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أفاد مصدر أمني، السبت، بأن شخصاً قتل قريبه “بسبب منشور على موقع فيسبوك” في محافظة ديالى.وقال المصدر، إن “رجلاً يبلغ من العمر 40 عاماً قتل قريبه بالرصاص، قرب قرية العمرانية في ناحية الوجيهية (20 كم شمال شرق بعقوبة) في ديالى، بعد شجار اندلع بينهما بسبب منشور على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك”.وأضاف، أن “قوة أمنية وصلت إلى مكان الحادث”.

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