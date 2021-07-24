شرطة ميسان: القبض على اثنين من المشتركين بقتل والد المحامي المخطوف علي جاسب

2021/07/24 | 22:12 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت شرطة محافظة ميسان القبض على إثنين من المشتركين بجريمة قتل والد المحامي المخطوف علي جاسب بعد أشهر من القبض على القاتل الأول.

المديرية ذكرت ان مفارزها تمكنت بعد التحري وجمع المعلومات والمتابعة المستمرة من إلقاء القبض على إثنين من المتهمين بقتل المجني عليه أبو احمد الهليجي واشتراكهما مع القاتل الموقوف بتهمة القتل العمد منذ تنفيذه للجريمة في آذار من العام الحالي، مبينة ان القبض عليهما تم خلال قدومهما الى مدينة العمارة مستغلين مناسبة عيد الاضحى بعد ان كانا هاربين خارج المحافظة.

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