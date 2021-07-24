زلزال بقوة 6,1 درجة في المحيط الهادئ

2021/07/24 | 22:27 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية بوقوع زلزال بقوة 6,1 درجة على مقياس ريختر في منطقة أرخبيل كيرماديك النيوزيلندي في المحيط الهادئ.

وأضافت أن الزلزال وقع في الساعة 12:51 من اليوم السبت بتوقيت غرينتش، مشيرة إلى أن مركز الزلزال وقع على عمق 11 كيلومترا وعلى بعد 1040 كيلومترا جنوب غربي مدينة فانغاريا.

ولم يتم حتى الآن الإبلاغ عن وقوع أي تسونامي جراء الزلزال.

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