ارتفاع نسبة الاصابة بكورونا في خورماتو

2021/07/24 | 22:32 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجلت أصابات كورونا في خورماتو اليوم السبت أرتفاعا جديدا بين المواطنين حتى وصلت الى 91 اصابة في حينها لم تسجل اية حالة للشفاء.

وقال الدكتور فوزي الزنكنة مدير المستشفى الجمهوري في خورماتو في تصريح لـ PUKmedia، بإن الأصابات التي قامت اللجنة الطبية المختصة بوباء كورونا في خورماتو وأطرافها برصدها وتسجيلها وصلت الى 91 فيما لايوجد اية حالة للشفاء.

وأضاف بان هناك أرتفاع ملحوظ في الأصابات ويعود سببها الى عدم التزام المواطنين بالتعليمات الصحية وأذا أستمرت الحالة سوف تؤدي إلى ظهور سلالات تجعل الفيروس أكثر فتكا.

PUKmedia / عمر اواره

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