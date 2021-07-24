2021/07/24 | 22:32 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ المثنى دعا محافظ المثنى أحمد منفي، اليوم السبت، أبناء المحافظة إلى تلقي اللقاح للحد من الإصابات بين صفوف المواطنين.وقال إعلام المحافظ في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه ان “المحافظ ترأس اجتماعا لخلية الأزمة، حيث اتخذ عددا من القرارات من أهمها تحويل المبنى الجديد لتربية المثنى الى مركز لعزل المصابين بالفايروس، وتجهيزه …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص محافظ المثنى يدعو أبناء المحافظة إلى تلقي اللقاح للحد من إصابات كورونا first appeared on النور نيوز.

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