أول ميدالية للعرب في أولمبياد طوكيو

2021/07/24 | 22:33 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حصد العرب ميدالية أولى في اليوم الأول من توزيع الميداليات في أولمبياد طوكيو الصيفي، عن طريق التونسي محمد خليل الجندوبي الذي أحرز فضية وزن 58 كلغ في رياضة التايكواندو.

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