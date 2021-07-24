"رسائل غير إيجابية".. تحذيرات من استمرار انسحاب القوى السياسية من الانتخابات المبكرة

2021/07/24 | 22:34 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - خاص

حذر عضو مجلس النواب أسعد المرشدي، اليوم السبت، من خطورة استمرار اعلانات الشخصيات والجهات السياسية مقاطعة الانتخابات البرلمانية المبكرة.

وقال المرشدي، لـ(بغداد اليوم)، ان "استمرار إعلانات جهات وشخصيات سياسية مختلفة مقاطعة والانسحاب من الانتخابات البرلمانية المبكرة، سيعطي دافعاً لمزيد من الجهاتق والشخصيات للاتخاذ هكذا خطوات، خصوصاً مع وجود عزوف شعبي كبير من الآن لمقاطعة العملية الانتخابية بسبب فشل الطبقة السياسية طيلة السنوات الماضية".

وبيّن ان "مقاطعة بعض الجهات والشخصيات السياسية، سيدفع الجمهور الى المقاطعة بشكل أكبر، من قبل جمهور وقواعد هذه الجهات والشخصيات، وان عمليات المقاطعة والانسحاب تعطي رسائل غير ايجابية للمجتمع الدولي، بعدم نزاهة العملية الانتخابية"، موضحاً أن "هذا الأمر ربما يدفع بعض الاطراف الدولية الى سحب يدها من العراق بمختلف المجالات، بما فيها الانتخابية".

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