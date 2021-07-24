نائب منتقدا عمل أمانة بغداد: وضعها مزري وأنهكها الفساد

2021/07/24 | 22:35 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص / المركز الخبري الوطني انتقد النائب عن تحالف سائرون علاء الربيعي ،اليوم السبت، عمل أمانة بغداد، مؤكدا انها لم تعمل مشاريع ستراتيجية تليق بالعاصمة بغداد.وقال الربيعي في تصريح خاص لـ”المركز الخبري الوطني”، إن”وضع […]

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