2021/07/24 | 22:40 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني كشفت دراسة أجراها باحثون من فرنسا وغويانا عن انخفاض فعالية لقاح “فايزر” الأمريكي ضد السلالة “البرازيلية” للفيروس التاجي المستجد.ووفقا للمركز الأمريكي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، وجد الباحثون أن عدوى […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص دراسة تؤكد انخفاض فعالية لقاح “فايزر” ضد السلالة البرازيلية المركز الخبري الوطني.

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