مجلس الوزراء يوافق على زيادة رؤوس أموال ثلاث شركات في وزارتي النفط والصناعة

2021/07/24 | 22:51 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

وافق مجلس الوزراء، السبت، على زيادة رؤوس أموال بعض الشركات العامة التابعة لوزارتي النفط والصناعة والمعادن.

وبحسب بيان للمجلس اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، فان المجلس وافق على "زيادة رؤوس أموال الشركات العامة المثبتة في أدناه المصادق عليها من ديوان الرقابة المالية الاتحادي، ولجنة تحديد رؤوس الأموال في وزارة المالية، استناداً إلى أحكام المادة (10) من قانون الشركات العامة (22 لسنة1997) المعدل، بحسب الآتي:

اولا- شركة ناقلات النفط العراقية إحدى تشکیلات وزارة النفط بمبلغ مقداره (131082917503) دنانير، فقط مئة وواحد وثلاثون ملياراً واثنان وثمانون مليوناً وتسع مئة وسبعة عشر ألفاً وخمس مئة وثلاثة دنانير.

ثانيا- شركة ديالى العامة إحدى تشکیلات وزارة الصناعة والمعادن بمبلغ مقداره (41375809561) ديناراً، فقط واحد وأربعون ملياراً وثلاث مئة وخمسة وسبعون مليوناً وثماني مئة وتسعة آلاف وخمس مئة وواحد وستون دیناراً.

ثالثا- شركة أور العامة إحدى تشكيلات وزارة الصناعة والمعادن بمبلغ مقداره (46000000000) دینار، فقط ستة وأربعون ملیار دینار.

ووجه مجلس الوزراء "وزارتي النفط والصناعة والمعادن باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ ما جاء آنفاً".

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