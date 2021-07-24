"الوزراء" العراقي يوافق على زيادة رؤوس أموال 3 شركات العامة

2021/07/24 | 22:52 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: وافق مجلس الوزراء العراقي على زيادة رؤوس أموال عدد 3 من الشركات العامة.جاء ذلك خلال انعقاد الجلسة الاعتيادية لمجلس الوزراء برئاسة مصطفى الكاظمي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم السبت، بحسب بيان المكتب الإعلامي لرئيس المجلس.وجاء نص القرار كما …

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