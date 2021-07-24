"الوزراء" العراقي يُلزم "المالية" بتخصيص 2.1 مليار دينار لمواجهة إنفلونزا الطيور

2021/07/24 | 22:52 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: وافق مجلس الوزراء العراقي على تخصيص وزارة المالية مبلغ 2.1 مليار دينار من احتياطي الطوارئ للسنة المالية/2021، إلى وزارة الزراعة/ دائرة البيطرة وبصورة طارئة؛ لتوفير الاحتياجات والمستلزمات واللقاحات الخاصة بمرض إنفلونزا الطيور (H5N8).جاء …

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