اعتقدا أنهما فقداه للأبد.. زوج يفاجئ زوجته بفيديو الزفاف بعد فقدانه 14 عامًا

2021/07/24 | 22:57 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتقد درو وكايلا غوتفريد أن فيديو زفافهما ضاع إلى الأبد.ولكن عندما وجده أحد الأصدقاء، بعد أكثر من عقد من الزمن، قرر درو منح زوجته مفاجأة خاصة جدًا في الذكرى السنوية الرابعة عشر لزواجهما.

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