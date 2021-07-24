2021/07/24 | 22:58 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني كشف الرئيس الإيراني المنتخب، إبراهيم رئيسي، اليوم السبت، عن أجندة بلاده المقبلة.وجاء في تقرير لوكالة “إرنا”، أن رئيسي يعتبر تعزيز وتطوير العلاقات مع سلطنة عمان هدفا مهما لبلاده، مؤكدا أن […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الرئيس الإيراني المنتخب يكشف عن أولوية بلاده المقبلة المركز الخبري الوطني.

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