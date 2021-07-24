الجزائر ستنتج

2021/07/24 | 23:03 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصناعة الصيدلانية في الجزائر، السبت، أن البلاد ستنتج محليا لقاح سينوفاك الصيني المضاد لفيروس كورونا، في وقت يُسجل تسارع في وتيرة تفشي الوباء على الأراضي الجزائرية وفي الدول المجاورة.

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