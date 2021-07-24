2021/07/24 | 23:05 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

بينت صور لمكتب أحد أبطال القوات الأمنية في وزارة الداخلية من العيون الساهرة وهو معمر بطريقة لافتة على حسابه الشخصي.

وقام الضابط بتعمير وترتيب مكتبه على نفقته الخاصة بديكورات واثاث مكتبي يظهر مدى اهتمام الضابط برتبة رائد لمكتبه في العمل.

وأثارت الصور موجة من الاعجاب لدى الكثير من المتابعين بمدى الاهتمام بمكتبه والتناسق على نفقته الخاصة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصور.. عين ساهرة من ضباط الداخلية يعمّر مكتبه الخاص بطريقة لافتة على حسابه الشخصي) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالصور.. عين ساهرة من ضباط الداخلية يعمّر مكتبه الخاص بطريقة لافتة على حسابه الشخصي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).