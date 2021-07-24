الزراعة تؤكد وضع آلية للسيطرة على أسعار البيض

2021/07/24 | 23:05 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ اقتصاد أكدت وزارة الزراعة، اليوم السبت، تحركها لاحتواء أزمة توفير بيض الدجاج والسيطرة على اسعاره خلال يومين ، وفيما أشارت إلى وضعها آلية لتحقيق هذا الهدف ، كشفت عن الاتفاق مع منتجيه في اقليم كردستان على شراء منتجاتهم وبيعها في باقي المحافظات.وقال المتحدث باسم وزارة الزراعة، حميد النايف، للوكالة الرسمية، إنه “لا …

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