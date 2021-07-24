تدمير 3 طائرات حوثية مفخخة استهدفت جنوب السعودية

2021/07/24 | 23:05 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، مساء السبت، اعتراض وتدمير 3 طائرات مسيرة مفخخة، أطلقها الحوثيون تجاه المنطقة الجنوبية السعودية.وقال التحالف بحسب وكالة الأنباء السعودية/واس/ ان : الدفاعات الجوية اعترضت ودمرت ثلاث طائرات مسيّرة (مفخخة) أطلقها الحوثيون تجاه المنطقة الجنوبية./انتهى3

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