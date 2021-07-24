2021/07/24 | 23:05 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / أعلن الرئيس الإيراني المنتخب إبراهيم رئيسي أن الحوار مع الجيران أولوية الدبلوماسية لحكومة بلاده المقبلة.وقال خلال اتصال مع سلطان عمان هيثم بن طارق / حسب وكالة ايرنا / ان : سلطنة عمان جار موثوق وشريك قيم لإيران وماضي الأخوة بين الشعبين /الإيراني والعماني/ والصداقة بين الحكومتين متجذر وراسخ بحيث أن التطورات الإقليمية والدولية لم تستطع إضعافه أبدا.ووصف رئيسي العلاقات بين البلدين بأنها : متنامية على الدوام، ورغم ذلك فإن العلاقات بين طهران ومسقط تفصلها مسافة عن المستوى المتوقع لذا يتوجب في أول فرصة ممكنة تنظيم برنامج شامل لتطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين تحت إشراف خبراء الطرفين وتنفيذه بموافقة قادة البلدين.وتابع انه : نظرا لمستوى الثقة القائمة بين البلدين، فإن تطوير العلاقات في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية يعد هدفا في متناول اليد تماما.وأكد رئيسي ان : التعاطي والحوار والتشاور وتبادل الأفكار مع الجيران في القضايا والمواضيع المهمة في المنطقة تعد أولوية الدبلوماسية للحكومة الثالثة عشرة المقبلة./انتهى3

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (باتصال هاتفي مع سلطان عمان .. رئيسي : اولوية ايران الدبلوماسية ..الحوار مع الجيران) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (باتصال هاتفي مع سلطان عمان .. رئيسي : اولوية ايران الدبلوماسية ..الحوار مع الجيران) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).