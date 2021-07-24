2021/07/24 | 23:05 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ كشف مدير الزراعة في ذي قار صالح هادي، السبت، عن حرمان عدد من مزارعي المحافظة من زراعة الشلب خلال الموسم الصيفي الحالي بسبب قلة الإطلاقات المائية.وقال هادي، إن “زراعة محصول الشلب من المحاصيل الرئيسية لأبناء ذي قار ومزارعيها، سيما في المناطق الشلبية التي تكون بشكل كبير في جنوب المحافظة وهذا الصيف كانت المساحة المقررة 7 الاف دونم موزعة في ناحية الطار 4 آلاف دونم، وفي ناحية كرمة بني سعيد 3 الاف دونم”.وأوضح هادي أن “المزروع فعليا من تلك المساحة خلال الموسم الجاري أقل من المقررة بكثير، حيث تم زراعة 1500 دونم في كرمة بني سعيد و3750 دونم […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مزارعو “الشلب” يتخلون عن زراعته في ذي قار عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

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