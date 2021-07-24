2021/07/24 | 23:09 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم السبت، القاء القبض على ثلاثة إرهابيين في محافظتي الأنبار وصلاح الدين.وذكرت الخلية في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، انه “على ضوء معلومات دقيقة لمفاصل الاستخبارات […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القبض على 3 إرهابيين في محافظتين المركز الخبري الوطني.

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