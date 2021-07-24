خبير بايلوجي: العالم تقدم بتكنولوجيا اللقاح وصرف المليارات لايجاده وتطعيم الناس

2021/07/24 | 23:17 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اكد الخبير البايلوجي، دكتور قتيبة الحمداني، اليوم السبت، ان العالم تقدم بتكنولوجيا اللقاح وصرف المليارات لايجاده وتطعيم الناس.وقال الحمداني في برنامج بخدمتكم انه “بدأت الحالات تزداد في الهند بعد سنة من ظهور الوباء بسبب التجمعات، و بدأ اللقاح في الهند على مستوى الاطباء والمتقدمين في السن”، مضيفا انه “في بدء الموجة الثانية في […]

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