بعد اتصال مع سلطان عُمان.. الرئيس الإيراني: الحوار مع الجيران أولوية حكومتي

2021/07/24 | 23:28 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الرئيس الإيراني المنتخب، إبراهيم رئيسي، إن "الحوار وتبادل الأفكار مع الجيران تعد أولوية الدبلوماسية" لحكومته المقبلة.

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