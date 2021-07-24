فرقة العباس القتالية تجيز لمقاتليها اللجوء إلى القضاء من أجل تحصيل الرواتب المتأخرة

2021/07/24 | 23:29 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

قرر القسم القانوني في فرقة العباس القتالية، تخيير مقاتليه في شأن إقامة دعاوى قضائية لغرض استحصال مرتباتهم المستحقة.

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وحصل "ناس" (24 تموز 2021) على وثيقة داخلية موقعة بصفة المستشار القانوني، تحوي "جوازاً" من الفرقة إلى مقاتليها بإمكانية رفع دعاوى قضائية لاستحصال المرتبات الشهرية لدى الجهات المعنية.

الوثيقة استرجعت ايضاً جانباً من ما وصفته بـ"العرقلة" في مسألة صرف رواتب المقاتلين، منذ العام 2017.

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