المرصد السوري: مقتل جندي تركي وإصابة آخرين بصاروخ موجه وأنقرة ترد

2021/07/24 | 23:34 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استهدفت القوات الكردية عربة عسكرية تركية، السبت، في محور حزوان الواقع بريف حلب، ما أدى إلى مقتل جندي تركي وإصابة 4 من رفاقه، وفقا للمرصد السوري لحقوق الإنسان.

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