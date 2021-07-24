القوة الجوية يجدد عقد المحترف الأردني احسان حداد لموسم واحد

2021/07/24 | 23:36 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

أعلن نادي القوة الجوية، اليوم السبت، تجديد عقد الأردني احسان حداد لمدة موسم واحد.

وذكر النادي بي بيان مقتضب تلقته (بغداد اليوم)، ان "ادارة نادي القوة الجوية الرياضي جددت التعاقد مع المحترف الأردني احسان حداد لمدة موسم واحد".

وكان فريق القوة الجوية توج، مطلع الشهر الجاري، بلقب الدوري العراقي بعد غياب 4 سنوات، عقب الفوز على النفط في الجولة الـ35 من المسابقة.

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