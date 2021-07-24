بدءا من الغد .. السعودية تعلن جهوزية المسجد الحرام لاستقبال المعتمرين والمصلين

2021/07/24 | 23:36 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / أعلن وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام، الدكتور سعد بن محمد المحيميد، عن جاهزية المسجد الحرام لاستقبال المعتمرين والمصلين، بدءا من يوم غد الأحد.وقال / حسب وكالة واس/ أن : من يرغب في العمرة يمكنه الحجز عبر تطبيق / اعتمرنا/ الذي دشنته المملكة العام الماضي لحجز موعد العمرة والصلاة في الحرمين الشريفين.واضاف المحيميد، إن : رئاسة شؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي سخّرت بجميع وكالاتها كامل قواها البشرية والآلية لاستقبال المعتمرين والمصلين بكامل طاقتها الاستيعابية وفق الإجراءات الاحترازية.وأكد ان : جميع المصليات والمسارات تحقق فيها جميع الإجراءات الاحترازية التي تضمن عدم التقارب بين المصلين خلال الدخول والخروج، وخلال تأديتهم للعمرة والصلاة.مشددا على أن : جميع المداخل زُوّدت بأجهزة قياس درجات الحرارة، ونقاط الفرز التي خصص عليها كوادر بشرية مؤهلة ومدربة على تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية التي تضمن سلامة زوار وقاصدي المسجد الحرام.ولفت المحيميد إلى أن : الرئاسة عملت على تركيب وتجهيز مسارات مخصصة لأفواج المعتمرين، بما يضمن تحقيق التباعد الجسدي بين الطائفين، إضافة إلى تخصيص أبواب محددة لكل فوج للدخول والخروج لضمان منع حدوث أي تزاحم أو تكدس، وبما يضمن انسيابية حركة الحشود التي من خلالها نضمن سلامة المعتمرين والمصلين وقاصدي المسجد الحرام وتقديم خدمات راقية ومميزة.وأشار إلى أنه : جرى التأكد من سلامة جميع منسوبي ومنسوبات الرئاسة، والاستعداد لتدشين جميع الخطط والبرامج لجميع الوكالات التابعة للرئاسة، التي تتوافق مع جميع الإجراءات الاحترازية، لتقديم أرقى الخدمات وأفضلها لقاصدي وزوار الحرمين الشريفين./انتهى3

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