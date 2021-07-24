2021/07/24 | 23:36 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / القت مفارز استخبارية القبض على ثلاثة ارهابيين في محافظتي الانبار وصلاح الدين.وذكر بيان لوزارة الدفاع انه : تم القبض على اثنين من الارهابيين في الصقلاوية بالفلوجة وسيطرة الشهيد اوس مدخل محافظة الانبار .واضاف : تم القبض على ارهابي ثالث في منطقة الجمهورية التابعة لقضاء الدجيل بمحافظة صلاح الدين./انتهى3

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