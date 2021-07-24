العمري: عناصر الاستقرار في العراق غير متوفرة والاسباب “سياسية”

2021/07/24 | 23:48 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اكد الكاتب وباحث السياسي، نصير العمري، اليوم السبت، ان كان هناك احتلال امريكي رسمي للعراق اما الان فتواجدها ليس مهم، موضحا ان عناصر الاستقرار في العراق غير متوفرة والاسباب سياسية وقال العمري في برنامج حصاد الايام، ان “القوة الامريكية في العراق متواضعة ولا يمكنها احتلال العراق والتأثير عليه”، مضيفا ان “امريكا تواجدها في العراق […]

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