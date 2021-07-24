ميسان.. الإطاحة بمشتركين اثنين في جريمة قتل

2021/07/24 | 23:56 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت مديرية شرطة محافظة ميسان، اليوم

السبت، عن القاء القبض على إثنين من

المشتركين بجريمة قتل (والد المحامي

المخطوف علي جاسب) بعد القبض على القاتل

الأول في وقت سابق.

وقالت المديرية في بيان تلقته وكال

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