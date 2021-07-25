مقتل 136 شخصًا بعد هطول أمطار غزيرة على الساحل الغربي للهند

2021/07/24 | 23:59 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لقي ما لا يقل عن 136 شخصًا مصرعهم في ولاية ماهاراشترا بغرب الهند، حسبما أعلنت السلطات السبت، بعد أن تسببت الأمطار الموسمية الغزيرة في انهيارات أرضية وغمر مناطق منخفضة، مما أدى إلى عزل مئات القرى.

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