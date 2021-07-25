حقنا.. حملة شبابية واسعة للضغط بشأن حل أزمات البصرة (فيديو)

2021/07/25 | 00:00 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

اطلق ناشطون وإعلاميون في محافظة البصرة، حملة تحت عنوان "حملة حقنا"، بهدف التوعية بالحقوق وتسليط الضوء على الأزمات، خاصة أزمات المياه والبيئة.

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وبحسب توضيح حصل "ناس" على نسخة منه فان "الحملة هدفها التوعية بالحقوق والمطالبة بها إضافة الى تسليط الضوء على الازمات والحديث عنها و تبيان مشاكلها وحلها بالتعاون مع اصحاب الاختصاص لأننا لا نريد التحدث فقط عن المشاكل فقط بل حان الوقت لصناعة التغيير الحقيقي في حلول الازمات التي جعلت منا متأخرين عن الأمة الإنسانية الحضارية".

وأضاف البيان، "عندما اعطتنا البصرة الثروات يجب علينا ان نرد جميلها بالسعي بها واستثمارها بالشكل الصحيح لا أن ندمرها ونهملها كما فعلت الحكومات المحلية المتعاقبة او نبقى متفرجين على دمار عاصمة الاقتصاد".

وتابع، "فلهذا ستتضمن الحملة عدة أوسمة تتبنى مشكلة بيئية او اجتماعية من محافظة البصرة".

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