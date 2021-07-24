فيديو.. ديباي يسجل أول أهدافه بقميص برشلونة

2021/07/25 | 00:05 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استهلّ مهاجم المنتخب الهولندي لكرة القدم، ممفيس ديباي، رصيده التهديفي مع فريقه الجديد برشلونة الإسباني عندما ساهم بفوز النادي على مواطنه جيرونا من الدرجة الثانية 3-1، السبت، في مباراة ودية إعدادية للموسم الجديد.

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