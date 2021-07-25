مقتل واصابة عدد من الجنود الاتراك باستهداف اليتهم في ريف حلب

2021/07/25 | 00:07 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / سقط عدد من الجنود الأتراك بين قتيل وجريح جراء استهداف آلية تابعة للقوات التركية في ريف حلب بسوريا.وذكرت إذاعة / شام إف إم/ المحلية أن : عددا من الجنود الأتراك قتلوا جراء استهداف الآلية من قبل مسلحي قوات سوريا الديمقراطية /قسد/ قرب قرية حزوان في ريف حلب الشمالي الشرقي.من جانبه ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن : 3 جنود أتراك قتلوا جراء استهداف القوات الكردية لعربة تركية على محور حزوان بريف حلب.وأضاف أن : القوات التركية والفصائل التي تدعمها قصفت قرى في المنطقة بأكثر من 200 قذيفة، تزامنا مع الاشتباكات على محور حزوان./انتهى3

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