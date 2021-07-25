رئيس الوزراء يصدر توجيهات بشأن الكهرباء ومستوى الخدمات في بغداد

2021/07/25 | 00:09 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: ترأس رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم السبت، الجلسة الاعتيادية الثامنة والعشرين لمجلس الوزراء، جرى خلالها بحث مستجدات الأوضاع في البلاد، وتدارس الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال.وناقش "الكاظمي" في مستهل الجلسة عمل اللجنة …

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