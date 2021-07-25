الذّكرى الثّامنة لاغتيال الشّهيد محمد لبراهمي “الأفكار لا تموت، الأفكار لها أجنحة…” - علي بنجدو

2021/07/25 | 00:15 - المصدر: الحوار المتمدن

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#علي_بنجدو تمرّ اليوم ثماني سنوات على حادثة اغتيال الشهيد محمد البراهمي 25-07-2013 // 25-07-2021، حادثة إنسانية كونية فُجع العالم من خلالها في حياة مناضل وطني تقدمي وفي مصير ثورة لم تكتمل، حادثة اختلطت فيها تراجيديا الاغتيال الهمجي بحالة من الترقب والانتظار والقلق لدى أوساط واسعة من الشعب التونسي بكل قواه الحرة ونخبه السياسية والثقافية التي راهنت على الثورة وعلى صناعة مصير إنساني حر خارج مربعات وسياقات ا ......





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