حتى لا تتسربل ثورة 14 تموز 1958 بالنسيان! (3- 3) - عقيل الناصري

2021/07/25 | 00:15 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عقيل_الناصري حتى لا تتسربل ثورة 14 تموز 1958 بالنسيان!(3-3) ***حاوره رئيس التحرير، الدكتور صالح ياسرالثقافة الجديدة: من بين القضايا التي احتدم الصراع حولها بعد ثورة 14 تموز هي القضية الزراعية وضرورة تغيير شكل الملكية الذي كان سائدا حين ذاك في الريف العراقي.



وعند طرح قضية تغيير شكل الملكية في الريف عبر تطبيق الاصلاح الزراعي دارت معركة سياسية وفكرية عاصفة بين خطين متناقضين: خط يريد تطبيق اصلاح زر ......





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