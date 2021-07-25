الأركيولوجيا بين العلم والإيديولوجيا: العثور على أورشليم مثالاً(4) - محمود الصباغ

2021/07/25 | 00:15 - المصدر: الحوار المتمدن

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#محمود_الصباغ ترجمة: محمود الصباغالفصل الرابعالعرض والاستعراضالتقى، في أواخر العام 1947، مجموعة من كبار علماء الآثار اليهود لمناقشة مستقبل متحف الآثار الفلسطيني Palestine Archaeological Museum (PAM).



كان من بين جدول أعمال الاجتماع، الرغبة في الحفاظ على هذا "المركز الفريد للمعرفة" كي لا يتقوض الاستحقاق الثقافي والعام لمقتنياته ومنع اختلال اكتماله العلمي.



ومما جاء في اللقاء:..



مهما يكن مستقبل أرض إسرا ......





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