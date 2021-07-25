خبير في شؤون الانتخابات: مجلس النواب سيحل نفسه قبل موعدها بيومين

2021/07/25 | 00:19 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اكد الخبير في شؤون الانتخابات، دريد توفيق، اليوم السبت، مجلس النواب سيحل نفسه قبل موعد الانتخابات بيومين.وقال توفيق في برنامج حصاد الايام، انه “لا يوجد اشكال قانوني في هذه الانتخابات وانما العزوف بسبب ضعف ثقة المواطن”.واضاف ان “مجلس النواب سيحل نفسه قبل موعد الانتخابات بيومين وكان المفروض ان يحل قبل شهرين”.

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