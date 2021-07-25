2021/07/25 | 00:31 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تفاصيل الإطاحة بمنفذي تفجير مدينة الصدر: شبكتان خططتا لتفجير آخر في الباب الشرقي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/07/25 | 00:31.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تفاصيل الإطاحة بمنفذي تفجير مدينة الصدر: شبكتان خططتا لتفجير آخر في الباب الشرقي) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تفاصيل الإطاحة بمنفذي تفجير مدينة الصدر: شبكتان خططتا لتفجير آخر في الباب الشرقي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).