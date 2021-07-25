الإعلام الأمني تعلن تفاصيل الإطاحة بالمسؤولين عن تفجير مدينة الصدر (فيديو وصور)

2021/07/25 | 00:38 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم

خلية الإعلام الأمني=============

مسؤولتان عن تفجيرات سوق الوحيلات بمدينة الصدر. وكالة الاستخبارات تطيح بشبكتين ارهابيتين في كركوك والانبار كانتا تخططان لتنفيذ تفجيرات في بغداد ومحافظات أخرى بما يسمى ( غزوة العيد ) ....................في إطار تعقب العصابات الإرهابية وملاحقة فلولها واذنابها ووفاءً لدماء الشهداء الطاهرة التي سقطت في سوق الوحيلات بمدينة الصدر وشهداء العراق كافة، وبناءً على المتابعة والتعقب الاستخباري للمفارز الأمنية والفنية ومقاطعة المعلومات وإكمال إجراءات البحث والتحري نجح ابطال وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية بالإطاحة بشبكتين إرهابيتين في محافظتي كركوك والانبار، مسؤولتان عن تفجير مدينة الصدر الذي حصل يوم ١٩ تموز الجاري كانتا تخططان لاسناد منفذي تفجير سوق الوحيلات واستمرار التفجيرات الإرهابية في بغداد وبالتحديد منطقة الباب الشرقي إضافة إلى استهداف الأبرياء الآمنين في مناطق أخرى من بغداد والمحافظات بما يسمى( بغزوة العيد) وافشال مخططاتهم الدنيئة وتقديمهم للقضاء لينالوا جزائهم العادل بما اقترفته ايديهم من جرم بحق أبناء شعبنا الكريم.============٢٥ تموز ٢٠٢١

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