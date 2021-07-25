الاطاحة بشبكتين ارهابيتين في كركوك والانبار مسؤولتين عن تفجيرات مدينة الصدر

2021/07/25 | 00:38 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اعلنت خلية الاعلام الامني عن الاطاحة بشبكتين ارهابيتين في كركوك والانبار مسؤولتين عن تفجيرات سوق الوحيلات بمدينة الصدر.وذكرت الخلية في بيان :" ان الشبكتين كانتا تخططان لتنفيذ تفجيرات في بغداد ومحافظات اخرى بما يسمى ( غزوة العيد ) "./ انتهى3

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