الاعلام الامني : الشبكتان المنفذتان لتفجيرات مدينة الصدر كانتا تخططان لعمليات في بغداد ومحافظات اخرى

2021/07/25 | 00:39 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اعلنت خلية الاعلام الامني عن الاطاحة بشبكتين ارهابيتين في كركوك والانبار مسؤولتين عن تفجيرات سوق الوحيلات بمدينة الصدر.وذكرت الخلية في بيان :" ان الشبكتين كانتا تخططان لتنفيذ تفجيرات في بغداد ومحافظات اخرى بما يسمى ( غزوة العيد ) ".وكان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي اعلن اليوم عن القبض على منفذي تفجير سوق الوحيلات بمدينة الصدر ./ انتهى3

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