مؤسس وكالة الأنباء العراقية يكشف بدايات تأسيس نواة الوكالة عام 1959

2021/07/25 | 01:07 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واعكشف مؤسس وكالة الأنباء العراقية الرائد الصحفي محسن حسين جواد، عن بدايات تأسيس نواة وكالة الانباء الرسمية في عام 1959.وقال جواد في برنامج خطى الذي يقدمه الدكتور علاء حطاب على العراقية الإخبارية،انه "تم استدعائه إلى مبنى الإذاعة والتلفزيون برفقة الصحفي الراحل حميد رشيد وتمت مقابلتهما من قبل مدير الإذاعة في أوائل آذار عام 1959"، مؤكدا ان "مدير الإذاعة انذاك ابلغهما بانه تم اختيارهما لتكوين نواة لتأسيس وكالة انباء رسمية".واضاف، انه "تم تخصيص غرفة خاصة في واجهة الاذاعة وطلبوا منهما عداد نشرة اخبارية يومية باسم مكتب الارتباط وترسل الى الصحف وتقدم الى المذيعين"، مبينا انه "تم تعيين عدد من المندوبين للحصول على الاخبار والمعلومات فضلا عن الاستعانة بالهاتف".

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